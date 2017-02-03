Один из лидеров террористов рассказал о "Градах", стреляющих возле его дома

Служба безопасности Украины опубликовала телефонные разговоры экс-главы так называемого совета министров "ДНР" Пургина и депутата "народного совета" "ДНР" Дворядкиной, подтверждающие, что террористы ведут обстрелы подконтрольных украинской власти территорий из жилых кварталов Донецка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности Пургин рассказывает о "Градах" которые стреляет возле его дома.

"Они когда от нас начинают фигарить, у меня аж дом подпрыгивает", - говорит он.

Напомним, международная группа расследователей Bellingcat опубликовала доклад, в котором указано, что по Авдеевке стреляют из "Градов", расположенных в жилых кварталах Донецка.