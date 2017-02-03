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Главная » Страна » Порошенко уволил чиновника, вступившего с ним в перепалку в Одессе

Порошенко уволил чиновника, вступившего с ним в перепалку в Одессе

Порошенко уволил чиновника, вступившего с ним в перепалку в Одессе
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Ранее во время представления нового Одесского губернатора президент отругал главу Ширяевской райгосадминистрации

03.02.17 1724
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Президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уволил главу Ширяевской райгосадминистрации Одесской области Тараса Бойко, который вступил с ним в перепалку в Одессе 12 января.

"Уволить Бойко Тараса Орестовича с должности председателя Ширяевской районной государственной администрации Одесской области в связи с поданным им заявлением", - говорится в распоряжении президента.

Напомним, президент Петр Порошенко в Одессе грубо ответил главе Ширяевской райгосадминистрации Тарасу Бойко во время представления нового руководителя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова. 

Во время выступления Бойко долго держал поднятой руку, пытаясь прервать выступление главы государства. "Опустите руку. Вам плохо?", - сказал президент, прервав свой монолог об увеличении бюджета органов местной власти. На попытки чиновника возразить ему из зала, Порошенко заявил, что "когда вы потом будете президентом – я вас приглашу и вы выступите вместо меня, а пока я вам слова не давал".

Ранее 15 ноября 2016 года Тарас Бойко вместе с еще семью главами райгосадминистраций Одесской области заявили о готовность подать в отставку вслед за бывшим председателем Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.

 

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