Прокуратура: Киевские чиновники разворовали 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот

Они необоснованно завышали суммы за оплату обучения студентов в одном из столичных ВУЗов

Прокуратура разоблачила двух должностных лиц Киевской городской государственной администрации, которые растратили более 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"«Киевская местная прокуратура №9 уведомила о подозрении главного бухгалтера департамента социальной политики КГГА, а также бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансов главного управления соцзащиты населения КГГА по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зампрокурора Кировоградщины попался при попытке подкупа

Правоохранители установили, что находясь на указанных должностях злоумышленники, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, необоснованно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

"В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было необоснованно перечислено свыше 870 тыс. гривен", - отметили в прокуратуре.

Главный бухгалтер по результатам расследования уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособничество в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины, бывший начальник управления – по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз и Дания запустили антикоррупционную инициативу в Украине

В настоящее время местная прокуратура внесла в суд ходатайство об избрании чиновникам меры пресечения. Также инициирован вопрос об отстранении от должности главного бухгалтера департамента социальной политики КГГА.