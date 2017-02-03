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Главная » Страна » Прокуратура: Киевские чиновники разворовали 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот
Прокуратура: Киевские чиновники разворовали 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот
Фото: cit.ua

Прокуратура: Киевские чиновники разворовали 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот

Они необоснованно завышали суммы за оплату обучения студентов в одном из столичных ВУЗов  

03.02.17 34
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Прокуратура разоблачила двух должностных лиц Киевской городской государственной администрации, которые растратили более 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"«Киевская местная прокуратура №9 уведомила о подозрении главного бухгалтера департамента социальной политики КГГА, а также бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансов главного управления соцзащиты населения КГГА по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что находясь на указанных должностях злоумышленники, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, необоснованно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

"В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было необоснованно перечислено свыше 870 тыс. гривен", - отметили в прокуратуре.

Главный бухгалтер по результатам расследования уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособничество в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины, бывший начальник управления – по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

В настоящее время местная прокуратура внесла в суд ходатайство об избрании чиновникам меры пресечения. Также инициирован вопрос об отстранении от должности главного бухгалтера департамента социальной политики КГГА.

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