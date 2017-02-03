В Винницкой области в пятницу через скользкую дорогу легковушка врезалась в школьный автобус. Об этом сообщает пресс-служба волынской Нацполиции Винницкой области.

"3 февраля около 14.30 часов по улице Киевской в селе Корделевка произошло дорожно-транспортное происшествие. 27-летний водитель автомобиля "Шкода Октавия" не справился с управлением и допустил столкновение со школьным автобусом, в котором находилось 23 ребенка", - говорится в сообщении.

В результате аварии 50-летняя пассажирка легковушки с телесными повреждениями была госпитализирована в Калиновскую центральную больницу. Никто из пассажиров школьного автобуса не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами). За такие правонарушения предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет.

Фото: vn.npu.gov.ua