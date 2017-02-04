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Главная » Страна » Видео АТО: Враг провел 115 обстрелов, трое военных ВСУ погибли
<span class="label red">Видео</span> АТО: Враг провел 115 обстрелов, трое военных ВСУ погибли
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: Враг провел 115 обстрелов, трое военных ВСУ погибли

Семеро украинских бойцов получили ранения

04.02.17 240
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3 февраля в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 115 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Трое украинских военных военных погибли, семеро ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов – по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому неоднократно огонь вели танки врага. Из стрелкового оружия – по Зайцево.

На мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Талаковку. Из 120- и 82-миллиметровых минометов враг вел огонь по Водяному, Красногоровке, Новотроицкому, Лебединскому, Павлополю, Широкино, Марьинке, Чермалыку. Из гранатометов – Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому – БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкино – БМП и танк.

На луганском направлении оккупанты из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер – по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки врага вели огонь по Троицкому.

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