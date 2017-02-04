На дорогах пяти областей Украины из-за непогоды ограничено движение транспорта

Ограничения введены в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях

В связи с резким ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед) введено временное ограничение движения крупногабаритного, большегрузного и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Житомирской области ограничено движение автобусов на автодорогах местного значения; в Киевской области – автобусов и грузовиков на дорогах местного значения, в Черкасской области ограничено движение крупногабаритного, большегрузного и пассажирского транспорта.

Также в Винницкой области введено ограничение движения автобусов, в Хмельницкой – большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

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В то же время в Закарпатской области возобновлено движение на а/д Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов в районе села Плотина.