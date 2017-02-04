На Закарпатье наводнение, подтоплены более 450 домов и дороги

На Закарпатье бушует наводнение: подтоплены 458 домохозяйств, залиты водой 9 дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уровень рек повышается в пяти районах Закарпатской области.

Из-за таяния снега и льда на реках Боржава, Великая Уголька, Красная, Одаров, Ричанская, Река и Хустец образовалось 10 ледяных заторов.

Паводковой водой перелито дорожное полотно девяти дорог местного значения (высотой до 10 см), в том числе на трех автодорогах проезд ограничен.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Мукачевском (подтоплено 184 домохозяйства), Хустском (подтоплено 173 домохозяйства) и Иршавском (подтоплено 101 домохозяйство) районах.

В настоящее время наблюдается спад воды в реках горных районов (Раховский, Межгорский, Воловецкий и Свалявский) и повышение уровней воды на реках Перечинского, Тячевского, Мукачевского, Хустского и Иршавского районов.

Ледовые заторы на реках убирают пиротехники ГСЧС. Спасатели совершили четыре подрыва на реках Боржава Иршавского района, Большая Уголька Тячевского района, Река Хустского района и Латорица Мукачевского района.

К отвода воды с территорий домохозяйств и откачку воды из подвалов подтопленных домов и зданий привлечены 419 работников ГСЧС и 69 единиц техники.