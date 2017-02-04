В Днипре задержали координатора одной из крупнейших афер Курченко, – Луценко

Его подозревают в организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область

В пятницу, 3 февраля, в Днипре сотрудники СБУ задержали предпринимателя, который считается координатором одной из крупнейших афер беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Задержанного подозревают в организации и координации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область.

По данным следствия, он координировал преступную схему реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта, говорится в сообщении прокуратуры Одесской области.

К схеме были привлечены представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона. Накануне правоохранители сообщили о подозрении трем таможенникам и двум представителям предприятия.

Вследствие аферы в государственный бюджет не поступило 1,2 млрд грн обязательных платежей.

"Приговор Курченко становится все ближе. Конфискация в государственную собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода – тоже", – подытожил Юрий Луценко.