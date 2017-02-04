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Трамп и Путин далеко, а воюют у нас, – Муса Магометов
Фото: из личных архивов
Ситуация в Авдеевке

Трамп и Путин далеко, а воюют у нас, – Муса Магометов

Директор Авдеевского коксохима Муса Магометов о ситуации на предприятии после обстрела боевиков

Ирина Голод - 04.02.17 303
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КТО ОН

Директор Авдеевского коксохима

ПОЧЕМУ ОН

Руководит предприятием, которое снабжает Авдеевку теплом и горячей водой

Вы сейчас пытаетесь не допустить полной остановки завода. Какая сейчас атмосфера на предприятии?

- 2 февраля погибла наша сотрудница, ей было 36 лет, у неё остался ребёнок, которого она воспитывала сама. Сотрудник МЧС погиб… Какая может быть атмосфера, если абсолютно непонятна ситуация – всё было более-менее тихо и вдруг началась бойня.

Если честно, я не понимаю все эти конспирологические разговоры о Трампе и Путине. Может, так оно и есть – я не политолог. Но Трамп и Путин далеко, а воюют у нас. Это страшно, и надо видеть лица людей, которые со мной здесь каждый день.

Какая сейчас ситуация с обстрелами боевиков?

- Позапрошлые сутки, наверно, были за последний год самыми тяжёлые для Авдеевки. Вчера с утра перестрелки были, но тяжёлого вооружения не было слышно. Сейчас, по сравнению с позавчерашним вечером, обстрелы поутихли.

Вы пытались восстановить перебитые сепаратистами линии передач. Почему это не удалось?

- В пятницу с семи утра работники были здесь и пытались сделать хотя бы один ввод, но, к сожалению, не получилось из-за боевых действий. Их, скажем так, не пустили военные.

То есть, заявленного "зелёного коридора" пока нет?

- Нет. Я встречался с ребятами из ДТЭК, теми которые должны проводить восстановление –  их не допустили. Но они готовы приступить к работе.

Пока нет возможности починить вводы, и мы работаем с очень небольшой загрузкой.

Заводская ТЭЦ за счёт газа от коксовых углей обогревает город. Вам хватает мощностей для поддержания тепла в жилых домах?

"Позапрошлые сутки были за последний год самыми тяжёлые для Авдеевки"

- Коксового газа, который мы вырабатываем, хватает лишь на обогрев коксовых батарей для их консервации. Однако для отопления города мы вынуждены закупать природный газ. Пока греть город удаётся.

Но я сегодня проехался по городу - там такое количество разбитых домов, что это все тепло улетает в воздух. Сейчас над утеплением работает МЧС, им помогаем мы и городские власти. Максимально пытаемся перекрыть разбитые окна и проёмы в домах.

Нужны вводы. Если бы у нас было два ввода (с линий электропередач на завод. –Фокус), мы бы полноценно функционировали и отапливали город за счёт собственного коксового газа, а так – вынуждены закупать существенные объёмы газа.

Но вопрос даже не в деньгах, а в рисках. Мы работаем на оборудовании, которое не рассчитано на эксплуатацию в отрыве от системы, любая ошибка может привести к остановке. У нас сейчас включение любого механизма мощностью выше 5 кВт (а это очень мало) согласовывается с главным энергетиком. То есть, если надо включить какой-то насос, нужно согласование для того, чтобы не "разболтать" систему.

Всё это управляется вручную, поэтому абсолютно нестабильно и в случае чего, мы остановимся. Если мы остановимся, город замёрзнет вместе с нами.

Но и с газом у вас могут возникнуть проблемы в любой момент. Авдеевка снабжается газом через неподконтрольные территории. С начала года идут разговоры о том, чтобы проложить трубу через подконтрольное Украине Очеретино. Красный крест даже согласился закупить трубы за свой счёт. Однако, возник конфликт с Донецкоблгазом, который по слухам контролирует Сергей Курченко. Газовики настаивали на том, чтобы за деньги Красного креста закупать более дорогие трубы у своего поставщика. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки?

- Подвижек нет. Я не специалист по природному газу и трубам, я знаю только то, что знаете и вы исходя из сообщений в СМИ. Кто прав в конфликте Красного креста и Донецкоблгаза – я не знаю. Есть две точки зрения, есть конфликт, и решения я пока не вижу.

Какая ситуация с поставками сырья на завод?

"Если мы остановимся, город замёрзнет вместе с нами"

- Были перебиты железнодорожные пути и только вчера удалось возобновить контактную сеть, так что движение есть. Но сейчас мы можем в день выгружать 60 вагонов угля - не больше. Ранее, при нормальном режиме, это было порядка 200 вагонов в сутки.

Как вы оцениваете убытки предприятия, понесённые из-за обстрела боевиками?

- Мы не считаем, сейчас задача выжить. У нас электроэнергии настолько мало, что напряжение в заводоуправлении подключено лишь на двух этажах из девяти. Заниматься расчётами сейчас возможности не вижу. Когда будет нормальное энергоснабжение, мы все посчитаем.

Нужно считать упущенную прибыль. Если ранее мы производили 6,5 - 7 тыс. тонн в сутки, то сейчас вдвое меньше.

Нужно считать затраты на природный газ. Тепло, которое мы передавали в обычное время, которое получали за счёт генерируемого нами коксового газа, мы продавали по 130 грн за Гкал городским сетям. Они, в свою очередь, продавали его потребителям по 136 грн за Гкал, тогда как в Украине средняя цена составляет 1300 - 1200 грн, то есть мы передавали в 10 раз дешевле…

Мы и сейчас продаём по 130 грн. Но сейчас, я думаю, стоимость гигакалории производимого нами тепла – около 3 тыс. грн.

Мы понимаем, что это нужно переоценивать, но мы этого не делаем, потому что идёт война, и если мы ещё повесим на людей "гири" в виде финансовых нагрузок, я не знаю, как они это потянут. Поэтому мы приняли решение не поднимать стоимость.

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