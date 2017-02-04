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В Минобороны рассказали подробности о гибели военных ВСУ 3 февраля
Фото из открытых источников
Ситуация в Донбассе

В Минобороны рассказали подробности о гибели военных ВСУ 3 февраля

Вчера погибли трое наших бойцов, восемь получили ранения

04.02.17 1291
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Ситуация в районе проведения АТО остается критической. Противник совершил более 100 обстрелов. Наиболее беспокойной обстановка сохраняется на тех же участках фронта, что и раньше – в Авдеевке, вблизи Донецкого аэропорта и у Азовского моря. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, 8 – получили ранения. Один военнослужащий погиб под Троицким. Двое воинов погибли вблизи Галициновки в результате вражеских обстрелов из "Градов". Там же, в тыловом районе, был ранен еще один наш военный. Двое военных получили ранения на Светлодарской дуге. По одному военному было ранено на позиции "Шахта Бутовка", вблизи Песков, недалеко от Чермалыка, в Гнутово и в Широкино.

Луганское направление
Наиболее напряженная обстановка сложилась в Попаснянском районе с эпицентром в Троицком, где боевики применяли тяжелое вооружение на протяжении всех суток. Наибольшая активность врага прослеживалась после захода солнца. Тогда бандформирования провели мощный артиллерийско-минометный обстрел местных позиций сил АТО с северо-восточного направления.

На остальных участках фронта направления тяжелое вооружение противник не применял. Ряд вражеских вооруженных провокаций состоялся в районе Бахмутской трассы и в Станице Луганской. В последней после захода солнца активными были снайперы противника.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 29 вражеских обстрелов, половина из которых – с применением тяжелого вооружения.

Донецкое направление
Боевые действия в многострадальной Авдеевке продолжались почти круглосуточно. Долгожданная тишина, установившаяся с 09:00, через неполные 4 часа была нарушена канонадой вражеских орудий и минометов. Чуть позже российско-оккупационные войска подтянули танки и открыли из них огонь по позициям сил АТО. В результате атак врага в очередной раз пострадали местные жители. Поздно вечером в результате прямого попадания снаряда, выпущенного боевиками в многоэтажный дом в западной части города, без жилья осталась семья с пятью малолетними детьми.

Продолжились многочасовые вражеские обстрелы позиции "Шахта Бутовка", а также украинских рубежей обороны вблизи Донецкого аэропорта. Оккупанты широко применяли артиллерию, танки и минометы.

Вчера сразу после полуночи под огонь реактивной артиллерии попал наш тыловой район – село Галициновка, которое находится в 15 километрах от линии соприкосновения. Противник из оккупированной Старомихайловки выпустил в сторону села половину боекомплекта из установки БМ-21 "Град".

Неспокойно было и на Светлодарской дуге, где враг активно обстреливал силы АТО из тяжелого крупнокалиберного вооружения. По периметру оккупированной Горловки вражеские обстрелы были эпизодическими и преимущественно из легкого вооружения.

Мариупольское направление
В Марьинке зафиксирован один вражеский минометный обстрел позиций сил АТО – после полуночи. Зато в соседней Красногоровке вооруженные провокации и обстрелы наших позиций происходили неоднократно в течение суток.

До восхода солнца бандформирования четыре раза обстреляли украинские позиции в Новотроицком – в трех случаях с применением орудий и минометов.

На юге мариупольского направления – вдоль линии Павлополь – Широкино – обстрелы продолжались непрестанно в течение всех суток. Противник продолжал применять крупнокалиберные артиллерию и минометы, а также эпизодически использовал танки на крайнем юге – в Широкино. Счет выпущенных врагом снарядов идет на сотни. Рано утром и поздно вечером противник применил реактивную артиллерию. В обоих случаях под обстрелы из "Градов" попали наши позиции в Талаковке.

Досталось и соседнему с Талаковкой поселку Сартана, которое тоже дважды попадало под обстрелы из запрещенных минскими договоренностями установок РСЗО. В результатов второго вечернего удара врага, половина поселка была обесточена. Шестнадцать домов мирных жителей были повреждены. К счастью, жертв нет.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 65 вражеских обстрелов, почти половина которых – из тяжелого вооружения.

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