Он был в машине один

В автомобиле погибшего сегодня, 4 февраля, в Луганске террориста – так называемого начальника управления "милиции ЛНР" Олега Анащенко во время взрыва он был один. Об этом сообщил "пресс-секретарь генерального прокурора "ЛНР" Давид Кац, передает РИА Новости.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в автомобиле находился один человек – Олег Анащенко. Также на данный момент установлено, что подрыв был произведен со стороны водителя. Вид и характер взрывного устройства устанавливаются", — сказал он.

Террористы "ЛНР" назвали данный инцидент "терактом".

В то же время на странице Facebook "Луганщина Украина" опубликовали информацию о том, что луганские партизаны назвали ответственным за ликвидацию Анащенко главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, который воспользовался услугами российских "гастролеров".