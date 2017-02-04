Кураторы из РФ поставили ультиматум главарю "ДНР", – разведка

Военно-политическое руководство РФ пытается принудить главарей террористической организации "ДНР" к активизации боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Утром 3 февраля в Харцызске состоялось совещание между главарем террористов "ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил РФ.

Один из представителей РФ в ультимативной форме предупредил руководство террористической организации "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" последние будут смещены со своих должностей.