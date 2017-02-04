За неделю обстрелов в Авдеевке были повреждены 152 дома

За минувшую неделю в результате интенсивных обстрелов со стороны боевиков в Авдеевке (Донецкая область) были повреждены или разрушены свыше 150 жилых домов и зданий. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин, передает Интерфакс-Украина.

"За эти дни в Старой Авдеевке были повреждены 144 частных дома, 8 многоэтажек: в них 22 квартиры. Уничтожены 4 гаража и повреждено здание железнодорожной станции", – сказал он.

Малыхин отметил, что за минувшие сутки пострадавших среди гражданского населения нет.

"В результате последнего обстрела были ранены два сотрудника ГСЧС, одна женщина погибла, еще одна была ранена. Также ранения получил журналист", – сказал он.

По словам главы администрации, на сегодня Авдеевка пока еще остается без света, восстановительные работы продолжаются. В квартирах поддерживается минимальный уровень тепла. В городе организован подвоз воды и продуктов питания, действует пункт обогрева.

Малыхин также отметил, что многие мэрии, обладминистрации и неравнодушные граждане предлагают и оказывают помощь жителям Авдеевки.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 12:00 4 февраля из обстрелянного города эвакуировали 266 человек, из которых 124 ребенка.