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Главная » Страна » Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле Авдеевки
Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле Авдеевки
Фото: УНИАН
Ситуация в Авдеевке

Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле Авдеевки

Бандиты вели прицельный огонь

04.02.17 691
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Пророссийские боевики обстреляли электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook.

"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. Об этом проинформировал президента вице-премьер Геннадий Зубко. Возобновить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", - написал Цеголко.

По его словам, информация о происшествии отправлена ОБСЕ и международным партнерам.

"Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - заявил Цеголко.

Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики в Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы "Град" и танки. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, город остался практически без воды и тепла. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации дала письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередачи возле Авдеевки. Днем 3 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников накануне начали ремонт на обрыве одного из вводов ЛЭП.

4 февраля утром группы специалистов снова вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки. Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пиротехники обследовали дорогу возле Донецкой фильтровальной станции. Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов.

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