Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов, – ОБСЕ
Ситуация в Авдеевке

Работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов, – ОБСЕ

Работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов, – ОБСЕ
Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе / Фото: Facebook

Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать

04.02.17 14
0000

Работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Twitter.

"Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите огонь сейчас!", - призывает миссия ОБСЕ.

Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики в Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы "Град" и танки. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, город остался практически без воды и тепла. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации дала письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередачи возле Авдеевки. Днем 3 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников накануне начали ремонт на обрыве одного из вводов ЛЭП.

4 февраля утром группы специалистов снова вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки. Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пиротехники обследовали дорогу возле Донецкой фильтровальной станции. Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле АвдеевкиТрамп и Путин далеко, а воюют у нас, – Муса МагометовЗа неделю обстрелов в Авдеевке были повреждены 152 дома

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 14754
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27854
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3497
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 8062
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5728
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5618
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2767
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4885
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 2057
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2646
  1. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 5089 / 5936
  2. В Кремле заявили, что не признают паспорта "ДНР" и "ЛНР" 3224 / 3566
  3. Праздничные дни в Украине на понедельник предложено больше не переносить 3038 / 3242
  4. Старые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-м 2783 / 3334
  5. За Крым ответишь. Зачем Украина подает иски к России в международные суды 2529 / 2836
  6. Порошенко уволил чиновника, вступившего с ним в перепалку в Одессе 2472 / 2803
  7. Жители Донецка пытались заблокировать артиллерию боевиков, – Тука 2449 / 2622
  8. В Киеве внедряют восемь программ снижения стоимости коммунальных услуг 2445 / 2582
  9. В Киеве ожидается 20 градусов мороза 2082 / 2304
  10. Шавкат после Ислама. Чем запомнится узбекам эпоха Мирзиёева 1906 / 2368
  1. Старые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-м 36 / 3334
  2. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 34 / 5936
  3. Праздничные дни в Украине на понедельник предложено больше не переносить 26 / 3242
  4. Ельченко: Россияне живут в параллельной реальности, созданной пропагандой 15 / 1812
  5. В Киеве внедряют восемь программ снижения стоимости коммунальных услуг 12 / 2582
  6. Прокуратура: Киевские чиновники разворовали 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот 10 / 443
  7. В Донецке сейчас Сорокин, материализованный в реальности, — Виталий Манский 10 / 2448
  8. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 9 / 11327
  9. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 9 / 8062
  10. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 9 / 27854
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.