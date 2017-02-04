Работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов, – ОБСЕ

Работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Twitter.

"Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите огонь сейчас!", - призывает миссия ОБСЕ.

Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики в Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы "Град" и танки. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, город остался практически без воды и тепла. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации дала письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередачи возле Авдеевки. Днем 3 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников накануне начали ремонт на обрыве одного из вводов ЛЭП.

4 февраля утром группы специалистов снова вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки. Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пиротехники обследовали дорогу возле Донецкой фильтровальной станции. Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов.