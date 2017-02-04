В Крыму появится украиноязычная газета

Во временно оккупированном Крыму в ближайшее время появится газета на украинском языке.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "главу госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан" Заура Смирнова.

"Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте", - рассказал Смирнов.

По его словам, газета будет выходить при поддержке "крымского правительства".

Договоренность на этот счет уже, якобы, достигнута с "Украинской общиной Крыма".

"В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты", — поделился планами Смирнов.