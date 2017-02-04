Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Крыму появится украиноязычная газета
Ситуация в Крыму

В Крыму появится украиноязычная газета

В Крыму появится украиноязычная газета
clubs.ya.ru

Курировать газету будет оккупационная "власть"

04.02.17 139
0000

Во временно оккупированном Крыму в ближайшее время появится газета на украинском языке.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "главу госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан" Заура Смирнова.

"Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте", - рассказал Смирнов.

По его словам, газета будет выходить при поддержке "крымского правительства".

Договоренность на этот счет уже, якобы, достигнута с "Украинской общиной Крыма".

"В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты", — поделился планами Смирнов.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
"Суд" оккупированного Крыма продлил арест украинскому активисту БалухуFreedom House: В оккупированном Крыму уровень свободы даже ниже чем в РоссииЗабытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 14798
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27876
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3512
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 8095
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5743
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5638
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2774
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4914
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 2065
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2659
  1. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 5089 / 6215
  2. В Кремле заявили, что не признают паспорта "ДНР" и "ЛНР" 3224 / 3597
  3. Праздничные дни в Украине на понедельник предложено больше не переносить 3038 / 3304
  4. Старые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-м 2783 / 3444
  5. За Крым ответишь. Зачем Украина подает иски к России в международные суды 2529 / 2847
  6. Порошенко уволил чиновника, вступившего с ним в перепалку в Одессе 2472 / 2844
  7. Жители Донецка пытались заблокировать артиллерию боевиков, – Тука 2449 / 2685
  8. В Киеве внедряют восемь программ снижения стоимости коммунальных услуг 2445 / 2633
  9. В Киеве ожидается 20 градусов мороза 2082 / 2330
  10. Шавкат после Ислама. Чем запомнится узбекам эпоха Мирзиёева 1906 / 2383
  1. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 36 / 6215
  2. Старые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-м 36 / 3444
  3. Праздничные дни в Украине на понедельник предложено больше не переносить 26 / 3304
  4. Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле Авдеевки 16 / 1109
  5. Ельченко: Россияне живут в параллельной реальности, созданной пропагандой 15 / 1815
  6. В Киеве внедряют восемь программ снижения стоимости коммунальных услуг 12 / 2633
  7. В Донецке сейчас Сорокин, материализованный в реальности, — Виталий Манский 11 / 2458
  8. Прокуратура: Киевские чиновники разворовали 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот 10 / 451
  9. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 9 / 11345
  10. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 9 / 8095
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.