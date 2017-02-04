Российско-оккупационные войска несколько уменьшили обстрелы наших позиций.

На донецком направлении они из танков и БМП неоднократно обстреливали Каменку и Авдеевку. Из артиллерии калибра 152 миллиметра - Новолуганское. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку, а из стрелкового оружия - Зайцево.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов оккупанты обстреливали Чермалык, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку. По Чермалыку огонь вел танк.

На луганском направлении из РСЗО БМ-21 "Град" террористы стреляли по Новозвановке. Из минометов различных калибров - по Богуславскому, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в населенном пункте Авдеевка российско-оккупационные войска грубо нарушили режим "Тишина".

Так, около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152 миллиметровых орудий и минометов 120 калибра.

В общем зафиксировано 35 обстрелов. Одного нашего военного ранили.