Боевики опять штурмуют позиции ВСУ в районе Авдеевской промзоны

Российско-оккупационные войска начали штурм позиций Вооруженных сил Украины в районе Авдеевской промзоны с применением 152 мм пушек и минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152 мм пушек и минометов 120 мм калибра", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в населенном пункте Авдеевка, российско-оккупационные войска грубо нарушили режим тишины.

"Это в очередной раз показало, что противник намеренно срывает ремонтные работы с целью обострения гуманитарных проблем в городе", - уверены в штабе АТО.

Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики в Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы "Град" и танки. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, город остался практически без воды и тепла. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации дала письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередачи возле Авдеевки. Днем 3 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников накануне начали ремонт на обрыве одного из вводов ЛЭП.

4 февраля утром группы специалистов снова вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки. Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пиротехники обследовали дорогу возле Донецкой фильтровальной станции. Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов.