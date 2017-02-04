Акция - своеобразный флешмоб, цель которого - обратить внимание на события в городе, где с 29 января не прекращаются обстрелы со стороны боевиков

На Майдане Незалежности в Киеве в субботу состоялась акция-флешмоб в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka, передает Укринформ.

На площади собрались около 20 активистов - членов общественной организации "КримЅОЅ" и почти полсотни киевлян, гостей города, которые присоединились к акции.

"Это акция за мир. Мы не могли оставаться в стороне. Надо постоянно об этом говорить", - подчеркнули организаторы.

Сама акция - своеобразный флешмоб, цель которого - "постоянно держать под вниманием" события в городе, где с 29 января не прекращаются обстрелы со стороны боевиков.

















Исполнительный директор международной правозащитной организации Amnesty International в Украине Оксана Покальчук в своем выступлении призвала обратиться к президенту Украины с требованием содействовать скорейшей ратификации Римского устава. "Чтобы превентивно те, кто совершает международные преступления, знали, что наступит ответственность", - подчеркнула она.

В акции также приняли участие военные капелланы.

Как сообщалось, обстрелы Авдеевки боевиками не прекращаются с 29 января. В городе объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой гуманитарной катастрофы.

Ключевые международные организации осудили эскалацию ситуации на востоке Украины.