Киевский губернатор просит перевозчиков снизить цены в маршрутках

Александр Горган хочет видеть "старые" цены уже с понедельника, 6 февраля

Глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган призывает автоперевозчиков вернуть стоимость проезда до уровня, который был до январского подорожания.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая была до резкого подорожания в январе. В течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, которые влияют на стоимость проезда", - заявил Горган.

Рабочая группа уже провела ряд встреч с представителями транспортных предприятий.

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В сообщении отмечается, что треть трудоспособного населения Киевской области постоянно работает в Киеве.

Ранее Горган заявлял, что Киевская областная государственная администрация обратится в Антимонопольный комитет по поводу резкого повышения тарифов перевозчиками области.