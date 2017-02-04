Телеканал UATV начал вещание на крымскотатарском

Государственный телеканал Украины UATV начал вещание на крымскотатарском языке для зарубежья и аннексированного Крыма.

Об этом написал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

"На телеканале UATV, обеспечивающем иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры. Впервые государство (в лице Министерства информационной политики Украины) приоритезировало крымскотатарский как язык государственного иновещания. Это вещание не только для зарубежья, но и для Крыма, где сигнал телеканала можно принимать через спутник: goo.gl/aswVs5", - написал он.

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По словам Костинского, Нацсовет недавно выдал мультимедийной платформе иновещания Украины лицензии, на основании которых осуществляется спутниковое вещание UATV за рубежом и на территорию Крыма.