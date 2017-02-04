Жебривский хочет в понедельник открыть все школы Авдеевки

В Авдеевке в рабочем режиме фнкционируют финансовые учреждения, а также необходимые для жизнеобеспечения канализационно-насосная и фильтровальная станции.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"В Авдеевке в рабочем режиме работают управления Казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция. Вчера в городе работали две школы - №7 и №1, и в них учились 228 детей. В понедельник, по возможности, запустим и другие школы и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами", - написал Жебривский.

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По его данным, ГСЧС подключила 24 передвижных электрогенератора возле всех социально значимых объектов Авдеевки. В городе работают 11 пунктов обогрева.

Напомним, обстрелы Авдеевки боевиками не прекращаются с 29 января. В городе объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.