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Ситуация в Авдеевке

Врачам удалось сохранить зрение раненому под Авдеевкой британскому журналисту

Врачам удалось сохранить зрение раненому под Авдеевкой британскому журналисту
Кристофер Нанн / Фото из открытых источников

На протяжении четырех часов лучшие хирурги боролись за спасение зрения фотографу

04.02.17 31
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Врачам удалось сохранить зрение британскому журналисту Кристоферу Нанну, раненому под Авдеевкой.

Об этом сообщил в Facebook министр информационной политики Юрий Стець.

"О состоянии британского журналиста Кристофера Нанна. Врачам удалось сохранить зрение, он видит обоими глазами", - написал Стець.

По его словам, если все будет нормально, через семь дней журналиста могут выписать из больницы. Дальнейшее восстановление зрения будет зависеть от качественной реабилитации.

"Большое спасибо врачам из Днепра", - подчеркнул министр.        

Напомним, 2 февраля в результате обстрела Авдеевки российско-оккупационными войсками пострадал британский фотограф Кристофер Нанн. С травмой левого глаза его эвакуировали в 66-й военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова города Днепра. Там на протяжении четырех часов лучшие хирурги боролись за спасение зрения пострадавшему фотожурналисту.

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