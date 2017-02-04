Врачам удалось сохранить зрение раненому под Авдеевкой британскому журналисту

Врачам удалось сохранить зрение британскому журналисту Кристоферу Нанну, раненому под Авдеевкой.
Об этом сообщил в Facebook министр информационной политики Юрий Стець.
"О состоянии британского журналиста Кристофера Нанна. Врачам удалось сохранить зрение, он видит обоими глазами", - написал Стець.
По его словам, если все будет нормально, через семь дней журналиста могут выписать из больницы. Дальнейшее восстановление зрения будет зависеть от качественной реабилитации.
"Большое спасибо врачам из Днепра", - подчеркнул министр.
Напомним, 2 февраля в результате обстрела Авдеевки российско-оккупационными войсками пострадал британский фотограф Кристофер Нанн. С травмой левого глаза его эвакуировали в 66-й военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова города Днепра. Там на протяжении четырех часов лучшие хирурги боролись за спасение зрения пострадавшему фотожурналисту.