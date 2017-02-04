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Главная » Страна » В Авдеевке воды осталось на 3-4 дня
В Авдеевке воды осталось на 3-4 дня
В Авдеевке воды осталось на 3-4 дня
Ситуация в Авдеевке

В Авдеевке воды осталось на 3-4 дня

После окончания запасов обеспечивать жителей города питьевой и технической водой будет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

04.02.17 19
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Городские власти Авдеевки заявляют, что город останется без фильтрованной воды через 3-4 дня.

Об этом заявил глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, сообщает "Радио Свобода".

"Воду для Авдеевки по централизованному водопроводу подают по часам, примерно раз в сутки, отфильтрованной воды осталось на 3-4 запуска", - рассказал Малыхин.

После этого, говорит чиновник, питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, обстрелы Авдеевки боевиками не прекращаются с 29 января. В городе объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

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