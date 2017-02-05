В субботу в Берлине напротив посольства России в ФРГ на Унтер-ден-Линден прошла акция протеста против российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Германии.

"Я хотела бы сегодня помянуть сына своей студенческой подруги", - рассказала корреспонденту одна из участниц акции Валентина Ялышко.

Преподавательница одного из берлинских университетов живет в Германии уже более 30 лет, только что узнала, что у ее подруги Людмилы Матяш, с которой вместе учились в Киевском политехе, на фронте погиб единственный сын – Григорий Матяш. Этот юноша, талантливый, кузнец, работы которого выставлялись на международных выставках, погиб за Родину.

"Сколько буду жить, буду стараться помогать Украине и украинцам", - говорит Валентина. Она, в частности, часто навещает в госпитале украинских бойцов, которые периодически проходят лечение в Берлине в военном госпитале.

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Акцию, в которой приняли участие около 30 человек, поддержали также немецкие и польские активисты.













Напомним, обстрелы Авдеевки боевиками не прекращаются с 29 января. В городе объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой гуманитарной катастрофы.

Ключевые международные организации осудили эскалацию ситуации на востоке Украины.