За прошедшие сутки оккупанты вдвое уменьшили количество обстрелов наших позиций. Всего зафиксирован 51 обстрел. Один наш военный ранен, один – травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении для обстрелов Каменки и Авдеевки враг применял танки и БМП. Из артиллерии калибра 152 миллиметра обстреляли Новолуганское. Из 120 и 82 миллиметровых минометов – Авдеевку и Зайцево.

Около 17:30 оккупанты начали штурм наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны с применением 152 миллиметровых орудий и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась, и они вынуждены были отступить.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалыку, Широкино, Красногоровке, Павлополю, Водяному, Талаковке. По Чермалыку огонь вел также танк и ПТРК.

На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 "Град" били по Новозвановке. Из минометов различных калибров – по Богуславской, Попасной и Новозвановке. Попасную также обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.