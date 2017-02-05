Bloomberg: Евросоюз готов в марте продлить антироссийские санкции

Эксперты издания допускают, что в течение текущего года США ослабят санкции против РФ

Евросоюз собирается продлить персональные санкции в отношении российских высокопоставленных чиновников и глав госкомпаний в марте этого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника в руководстве ЕС, передает LB.ua.

Они утверждают, что в марте 2017 года Еврокомиссия на полгода продлит санкции в отношении граждан России и Украины, которые, по мнению ЕС, причастны к дестабилизации ситуации на Украине.

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Помимо этого, 27 экспертов (60%), опрошенных Bloomberg в прошлом месяце, полагают, что санкции США в отношении России, введенные в связи с ситуацией в Украине, будут ослаблены в течение ближайших 12 месяцев. Аналогичный показатель для ЕС при этом составляет лишь 44%.

Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.