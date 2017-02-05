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Ситуация в Авдеевке

АТО: вчера боевики 11 часов вели огонь по Авдеевке

АТО: вчера боевики 11 часов вели огонь по Авдеевке
Александр Мотузяник / Фото: УКМЦ

Повреждено 22 жилых домов

05.02.17 37
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В зоне АТО значительно снизилось количество вражеских обстрелов и текущие потери в рядах украинских войск. Однако до полного перемирия еще очень далеко: оккупанты активно применяют все имеющееся тяжелое вооружение, в Авдеевке была очередная попытка штурма со стороны противника. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

На луганском направлении по-прежнему почти все вражеские обстрелы пришлись на Попаснянский район. Вражеские обстрелы продолжаются и днем, и ночью. Противник 5 раз применял минометы и 1 раз – установку "Град". Тяжелое вооружение использовалось оккупантами только в темное время суток.

Также короткий 15-минутный обстрел со стороны НВФ состоялся в Желтом.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 12 обстрелов, половина – из тяжелого вооружения.

Вчера впервые за неделю в Авдеевке боевые действия вышли из круглосуточного режима.

С перерывами, противник вел огонь около 11 часов, остаток дня было относительно спокойно. Во время каждого обстрела оккупанты применяли тяжелое вооружение. Обстановка несколько обострилась после 16 часов. Противник двумя группами (в каждой – около 10 человек) атаковал наши позиции с восточного и юго-восточного направлений. Бой длился несколько часов и завершился удачно: мы удержали опорный пункт и не понесли потерь. Атака сопровождались массовым обстрелом со стороны Ясиноватой. Противник применял все имеющееся тяжелое вооружение, кроме "Градов".

За прошедшие сутки правоохранители задокументировали повреждения 22 домов и 2 автомобилей в Авдеевке. Представители центральных и местных органов власти продолжают активно работать над восстановлением инфраструктуры города. Работники Национальной полиции открыли два дополнительных пункта приема граждан, работающих в режиме пунктов обогрева, питания и оказания гуманитарной помощи. Сейчас газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевки есть, власть работает над восстановлением линии электропередачи.

На левом фланге Авдеевки – это район Каменки, Крутой Балки и Донецкой фильтровальной станции, – противник активизировался.

Вчера там было зафиксировано 2 обстрела из танка и БМП.

В то же время на правом фланге (участок фронта позиция «Шахта Бутовка» – Пески) вчера было тихо.

Также противник нарушил режим тишины под Горловкой. В Новолуганском состоялся вражеский артобстрел. В Зайцево противник применил и легкое вооружение, и минометы. На Светлодарской дуге вчера было тихо.

Всего вчера на донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе 9 – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении районы основных боевых действий остаются неизменными: это Марьинский район, Новотроицкое, участок фронта Чермалык – Широкино. Однако общая активность врага несколько снизилась. Противник несколько раз применял минометы, танк и снайперов. Между 10:00 и 15:00 на фронте было спокойно, остаток дня боевики стреляли. Наибольшее количество вражеских обстрелов пришлась на Павлополь и Широкино.

Всего вчера противник на мариупольском направлении нарушил режим тишины 25 раз, в том числе 4 – с применением тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения в Авдеевке.

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