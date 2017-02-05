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Климкин: Санкции являются единственной чертой между добром и злом

Климкин: Санкции являются единственной чертой между добром и злом
Павел Климкин / Фото: Reuters

Глава МИД Украины считается "бессмысленной" пошаговую отмену санкций против России

05.02.17 105
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает "бессмысленной" пошаговую отмену санкций против России, за которую выступает Австрия. Об этом он заявил в интервью австрийскому журналу "Профиль", передает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

"Если бы не было санкций, соблазн "творить факты на месте" был бы для Владимира Путина гораздо большим. Санкции являются единственной чертой между добром и злом, миром и войной, которая в этой ситуации была проведено Евросоюзом. Нет санкций - нет и разницы между добром и злом, можно делать все, что пожелаешь", - отметил Климкин.

Он также ответил на вопрос, имеет ли смысл предложенное австрийским министром иностранных дел Себастьяном Курцом пошаговое снятие санкций.

"Я смысла не вижу. Россия настаивает на том, что она не является ни стороной конфликта, не демонстрирует никакого раскаяния или готовности исправить то, что она натворила. То есть мы хотим подсластить России то, о чем она даже не хочет слушать. Мы делаем шаг навстречу тому, кто и дальше настаивает на своем праве перекраивать границы Европы и по собственному усмотрению нападать на своих соседей. Мы будто хотим стимулировать преступника, чтобы тот в этом году убил меньше, чем в прошлом. Разве это не искаженная логика?", - отметил Климкин.

По его словам, ЕС должен заставить Россию вернуться к основам международного права, чтобы она вывела войска с Донбасса, деоккупировала Крым и вернула контроль над границей.

Напомним, по информации Bloomberg , Евросоюз собирается продлить персональные санкции в отношении российских высокопоставленных чиновников и глав госкомпаний в марте этого года. 

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