Разведка: В больницах Донецка почти четыре сотни тяжелораненых боевиков

В медицинских учреждениях Донецка по состоянию на 5 февраля находится 380 тяжелораненых боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

"В результате неудачных штурмовых действий против сил АТО увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ. В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецка находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих", - заявили в разведке.

Из них в Донецкой областной клинической травматологической больнице (ул.Артема 106) находится 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака (пр.Ленинский 47) - 30 человек; в Центральной городской клинической больнице №1 (ул.Артема 57) и Донецкой областной больнице Калинина (пр.Ильича 14) - 200 человек.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.