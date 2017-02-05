Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Разведка: В больницах Донецка почти четыре сотни тяжелораненых боевиков
Ситуация в Донбассе

Разведка: В больницах Донецка почти четыре сотни тяжелораненых боевиков

Разведка: В больницах Донецка почти четыре сотни тяжелораненых боевиков
Фото пресс-службы полка "Азов"

Неудачные попытки прорвать оборону наших военных привели к серьезным потерям среди личного состава бандформирований

05.02.17 186
0000

В медицинских учреждениях Донецка по состоянию на 5 февраля находится 380 тяжелораненых боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

"В результате неудачных штурмовых действий против сил АТО увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ. В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецка находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих", - заявили в разведке.

Из них в Донецкой областной клинической травматологической больнице (ул.Артема 106) находится 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака (пр.Ленинский 47) - 30 человек; в Центральной городской клинической больнице №1 (ул.Артема 57) и Донецкой областной больнице Калинина (пр.Ильича 14) - 200 человек.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
АТО: вчера боевики 11 часов вели огонь по АвдеевкеКарта военных действий в зоне АТО на 5 февраляПорошенко и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 14981
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27967
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3587
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 8257
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5834
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5722
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2810
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 5012
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 2129
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2704
  1. Стали известны детали о ликвидации "главного милиционера ЛНР" 2912 / 3662
  2. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 1942 / 7077
  3. Бессарабия зимой. Музей памятников СССР и другие достопримечательности этнодеревни Фрумушика 1722 / 2090
  4. Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья 1426 / 1799
  5. Старые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-м 1381 / 3834
  6. В Луганске взорвался автомобиль с главарем "народной милиции ЛНР" 1378 / 1545
  7. В Минобороны рассказали подробности о гибели военных ВСУ 3 февраля 1305 / 1595
  8. Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле Авдеевки 1256 / 1552
  9. Кураторы из РФ поставили ультиматум главарю "ДНР", – разведка 1192 / 1637
  10. Что побеждает бабло. В прокате фильм "Великая стена" 803 / 1081
  1. Мой друг Бенджамен. Как корабль философов плыл из Донецка в Киев 33 / 34228
  2. Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле Авдеевки 27 / 1552
  3. Старые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-м 10 / 3834
  4. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 10 / 7077
  5. Прокуратура: Киевские чиновники разворовали 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот 10 / 484
  6. Стали известны детали о ликвидации "главного милиционера ЛНР" 10 / 3662
  7. Говорит робот. 10 рецептов эффективного использования времени 9 / 328
  8. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 7 / 5834
  9. За Крым ответишь. Зачем Украина подает иски к России в международные суды 7 / 2864
  10. Бессарабия зимой. Музей памятников СССР и другие достопримечательности этнодеревни Фрумушика 7 / 2090
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.