В Авдеевке завершили ремонт линии электропередач

Работы по восстановлению линии электроснабжения в Авдеевке завершены. Об этом сообщил президенту Петру Порошенко вице-премьер Геннадий Зубко, написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
"Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям", - добавил он.
Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.