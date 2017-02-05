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Порошенко: Наконец Авдеевка со светом!
Фото: УНИАН
Ситуация в Авдеевке

Порошенко: Наконец Авдеевка со светом!

РФ не удалось спровоцировать гуманитарную катастрофу в городе

05.02.17 76
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В Авдеевке возобновлено электроснабжение после ремонта линий электропередачи. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook по результатам доклада главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского. 

"Да! Наконец Авдеевка со светом! Благодарен слаженной работе украинского правительства, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, знаменитым украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - заявил Порошенко.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. 

Ранее пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявил, что работы по восстановлению линии электропередач в Авдеевке завершены. Для возобновления энергоснабжения города необходимо было еще присоединить ЛЭП к трансформаторным станциям.

 

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