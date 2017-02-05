В зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 40 обстрелов. Одного нашего военного ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В Авдеевке захватчики из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям. Неспокойно было и в других населенных пунктах на донецком направлении. Танки вели огонь в районе Песков и Каменки. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево, Опытному и Луганскому, а по Невельскому - снайпер.

На мариупольском направлении из минометов - по Красногоровке, Водяное, Широкино и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Красногоровке, Марьинке, Лебединскому, Новотроицкому. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП - Широкино.

На луганском направлении - из минометов 120 и 82 миллиметра - Катериновку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Крымское. По Крымскому неоднократно огонь вели БМП противника. Здесь же и по Желтому - снайпер.