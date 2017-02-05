Наблюдатели ОБСЕ на месте убийства "главы управления народной милиции" "ЛНР" не заметили тел и следов крови

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обнародовала сегодня подробности подрыва автомобиля в Луганске, в результате чего якобы погиб старший по рангу член "ЛНР". Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ в Украине.

"4 февраля в 07:55 наблюдатели СММ услышали громкий взрыв южнее центра Луганска. В 11:30 члены патруля миссии направились на улицу Краснознаменную, где увидели огражденное место происшествия, а также примерно 20 членов "ЛНР" (некоторые из которых были вооружены) и пожарную бригаду. Гражданский эвакуатор уже был практически готов отвозить сгоревший дотла автомобиль (белый внедорожник), у которого были оторваны крыша и передние левые двери. В салоне автомобиля и около него СММ не заметила тел или следов крови", - говорится в сообщении.

Офицер вооруженных сил Российской Федерации из совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщил наблюдателям, что утром в результате взрыва автомобиля погиб "глава управления народной милиции" Олег Анащенко.

По оценке наблюдателей, сила взрыва составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте. СММ также определила, что автомобиль взорвался во время движения.

Напомним, около 8:00 4 февраля прогремел взрыв на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в центре Луганска. По информации российских СМИ, а также информресурсов боевиков, в результате подрыва автомобиля погиб "глава управления народной милиции" Олег Анащенко.