Британский журналист рассказал подробности своего ранения в Авдеевке

В город он приехал, чтобы отвезти гуманитарную помощь в больницу

Британский фотокорреспондент Кристофер Нанн рассказал подробности своего ранения в Авдеевке 2 февраля. Об этом пишет Эспрессо.

Он сообщил, что приехал в город, чтобы отвезти гуманитарную помощь в больницу.

"Я приехал в Авдеевку в четверг, 2 февраля, с моим водителем и другом Вовой. Мы отвезли медицинскую помощь в больницу, а потом большую часть дня ходили по городу и общались с жителями", - рассказал Нанн.

По его словам, вечером он с другом пошел навестить Елену, добрую подругу друга, чтобы увидеть, как она живет в нынешних условиях.

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"С приходом вечера артиллерийский огонь стал чаще и ощутимо ближе. Но это не было чем-то чрезвычайным, как считала Елена, которая всю войну прожила в Авдеевке. Неожиданно рядом с кухонным окном разорвалась ракета. Я был в спальне, и стекло и осколки от взрыва попали мне в лицо, частично в мой левый глаз. Вова был в коридоре и ранений не получил", - написал британец.

По его данным, в момент разрыва ракеты Елена была на кухне. Она скончалась от полученных ранений.

"Мы сидели на кухне лишь несколько моментов перед этим, и если бы мы там оставались, то все бы погибли", - подчеркнул Нанн.

Впоследствии фотокор написал слова благодарности за добрые пожелания.

"Я выздоравливаю, но пожалуйста, это не про меня, это касается тех тысяч, которые умерли или страдают на этой тупой войне", - добавил британский журналист.