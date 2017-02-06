За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики 94 раза нарушали режим прекращения огня. Пятеро наших военных ранены, один травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреляны Бердянское, Лебединское и Талаковка. Из минометов – Троицкое, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк – Широкино и Красногоровку.

На луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтому огонь вели снайперы противника.

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На донецком направлении оккупанты из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому – БМП противника.