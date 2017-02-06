Россия снова отказалась выдать Украине политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Она считает их своими гражданами. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

"Это "гражданство" было принудительно навязано всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба эти действия России являются ничтожными по международному праву", - говорится в сообщении.

Петухов заверил, что Украина будет добиваться возвращения политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека.

Ранее Верховный суд России признал законными и оставил в силе приговоры к 20 годам тюремного заключения в колонии строгого режима для украинского режиссера Олега Сенцова и 10 годам лишения свободы для крымского активиста Александра Кольченко.

Российские власти обвинили Сенцова и Кольченко в создании ячейки "Правого сектора", поджоге офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия" в Симферополе, а также в подготовке взрыва памятника Ленину. Сенцов и Кольченко обвинения отрицают. Сенцов на суде рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его, чтобы выбить нужные им показания.