Жебривский: Обострение ситуации возле Авдеевки пошло на спад

Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил он.

По словам Жебривского, уже сформировано 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

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Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения.

Длительное время обстрелы боевиков не позволяли приступить к ремонтным работам в городе. Только в воскресенье, 5 февраля, удалось починить порыв линии электропередач и восстановить электроснабжение Авдеевки.