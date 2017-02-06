Киев стоит в 10-балльных пробках

В первый рабочий день недели к 9 утра уровень пробок в столице достиг 10 баллов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

Уже к началу рабочего дня в Киеве было зафиксировано 11 ДТП, часть из них - неподалеку от важных транспортных развязок, в частности вблизи станции метро "Петровка" и "Позняки".

Движение парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона.

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На въездах в город - также проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться в Киев, там транспорт движется очень медленно.

Напомним, в связи с сильными снегопадами в понедельник, 6 февраля, с 6 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен.