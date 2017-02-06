В Киеве коммунальщики для борьбы с гололедом начали посыпать дорожки вдоль Русановского канала и Оболонской набережной не песком, а мелким щебнем. Об этом сообщает в коммунальное предприятие "Плесо" в Facebook.

"Решили для борьбы с гололедом на променадных дорожках Русановского канала и Оболонской набережной использовать не песок, а щебень (мелкая фракция 4-5 мм). Таким экспериментом занимается Эксплуатационная компания №1, которая по заказу Плесо содержит часть наших территорий по принципу аутсорса", - говорится в сообщении.

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По словам коммунальщиков, таким образом борьбу с гололедом ведут в Финляндии, Швейцарии, Австрии и других стран Европы. Щебень позволяет успешно и безопасно с точки зрения экологии бороться с травматизмом. Кроме того, этот материал на 40-50% дешевле песка.

Киевлян просят оставлять отзывы о новом способе борьбы с гололедицы на странице КП "Плесо" в Facebook.







Фото: facebook.com/pleso2016

Напомним, в первый рабочий день недели к 9 утра уровень пробок в столице достиг 10 баллов.