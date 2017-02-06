В Черкасской области частично ограничили движение грузовиков

Из-за снегопада в Черкасской области на автодорогах общего пользования введено временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
С 10:30 6 февраля ограничение действует на следующих дорогах:
М-05 Киев – Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360);
Н-01 Киев – Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622);
Н-08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье (через Кременчуг) (км 81+300 – км 169+117).
На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
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В Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины обращаются к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации.