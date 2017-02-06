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Видео СБУ обнародовала записи переговоров главарей "ЛНР" о сбитом под Луганском ИЛ-76

<span class="label red">Видео</span> СБУ обнародовала записи переговоров главарей "ЛНР" о сбитом под Луганском ИЛ-76
Фото: EPA/UPG

Телефонные разговоры подтверждают ответственность террористов за гибель украинских десантников, находившихся на борту самолета

06.02.17 1117
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Служба безопасности Украины обнародовала записи телефонных переговоров главарей террористической организации "ЛНР" о сбитом в 2014 году возле Луганского аэропорта самолете "Ил-76" Вооруженных сил Украины. Аудиозаписи размещены на сайте СБУ.

"Следователи СБУ получили неопровержимые доказательства того, что глава террористической организации "ЛНР" Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "батальон "Заря", вместе с Патрушевым (в то время - его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта. С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, которые перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В частности, Патрушев во время разговора Плотницким отчитывается: "Зашли два борта, один сбили… Три штуки дали осечку. Но борт завалили".

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Также обнародована запись разговора Гуреева с предпринимателем Станиславом из Краснодона, который согласился сдать остатки сбитого "Ил-76" на металлолом.

"Есть работенка. Мы долбанули "Ил-76", его надо погрузить и сдать на металлолом... Есть куски по 2-3 тонны, их руками не загрузишь... Это мой трофей, его можно попилить и сдать к черту. Ваших 20% будет ", - говорит боевик.

Пресс-служба также сообщает, что в Днипре ее следователи завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Плотницкого и двух командиров боевиков в деле сбитого самолета Ил-76.

Обвинительный акт в отношении террористов утвержден прокуратурой Днепропетровской области и направлено в суд. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт по ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Напомним, 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

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