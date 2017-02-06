Объявлены трое фаворитов на пост главы Нацполиции

Одного из них должен выбрать глава МВД и внести кандидатуру на утверждение Кабмина

Консультативная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национальной полиции Украины определилась с тремя кандидатами на этот пост. Об этом сообщил секретарь консультативной комиссии по отбору главы Нацполиции, правозащитник Евгений Захаров, передает Интерфакс-Украина.

"Комиссия выбрала трех кандидатов", – сказал Захаров.

Про его словам, комиссия провела собеседование со всеми кандидатами на должность главы Нацполиции, претенденты оценивались по ряду критерией. После подсчета баллов и обсуждения итогов интервью были отобраны трое лучших кандидатов из 10-ти.

"Комиссия выбрала номером один Константина Бушуева (замглавы Нацполиции, – ред.), номер два – Андрей Вишневский (директор Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, – ред.), номер три – Сергей Князев (начальник департамента уголовного розыска Нацполиции, – ред.)… Мы оставляем министру внутренних дел решение по установлению его приоритетов по списку, свою кандидатуру он вынесет на рассмотрение Кабинета министров", – сообщил член комиссии Микаэл Люнгбо.

Он заверил, что на комиссию не осуществлялось никакого давления.

"Никакого давления и влияния не было... Если бы что-то такое произошло, мы бы сразу вышли из комиссии", – сказал Люнгбо.

По его словам, кандидаты оценивались по международной системе ценностей, учитывались не только профессиональные, но и морально-этические качества претендентов на должность.

Захаров уточнил, что министр Арсен Аваков в ближайшее время проведет собеседование с кандидатами и определится. Он не исключил, что глава МВД в ближайшее время внесет кандидатуру на пост главы Нацполиции и Кабмин уже в эту среду, 8 февраля, на своем заседании может утвердить его.