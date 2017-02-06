Снег будет заваливать Украину до четверга, когда температура снизится до 25 градусов мороза

В течение дня высота снежного покрова в столице вырастет еще на 5-6 см

За минувшие сутки высота снежного покрова в Киеве выросла на 12 см. Снегопад в столице продлится до конца дня.

Об этом сообщил руководитель Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в эфире телеканала "112 Украина".

"Снег будет продолжаться в течение сегодняшнего дня, но его количество составит всего 4-5 мм, или 5-6 см, если считать высоту снежного покрова. В общем за минувшие сутки в Киеве выпало 11 мм осадков в виде снега. Высота снежного покрова выросла на 12 см. Это абсолютно рядовое явление для зимнего периода, никакой опасности здесь не должно было быть", - успокоил Николай Кульбида.

Завтра и послезавтра, прогнозируют в Гидрометцентре, в Киеве также будет идти снег, но умеренный. Температура воздуха снизится.

"Температура воздуха в Киеве снизится до 10-12 градусов мороза. В течение следующих дней она составит 14-16, в отдельные дни даже 17-19 градусов мороза. Самая низкая температура воздуха будет наблюдаться на востоке и северо-востоке Украины, где морозы будут достигать 20-25 градусов. Теплее будет на западе и юге Украины", - спрогнозировал Кульбида.