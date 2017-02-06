Укрпочта предупреждает: из-за непогоды посылки придется ждать до среды

В Украине сегодня из-за ухудшения погодных условий отмечаются проблемы с доставкой почтовых отправлений.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"В связи с ухудшением погодных условий и осложнением дорожного движения сообщаем, что в некоторых регионах Украины доставка почтовых отправлений задерживается", - предупреждают в госпредприятии.

Так, 6 февраля доставка отправлений будет осуществляться с задержкой в 16 районах Винницкой области (455 населенных пунктов), семи - Тернопольской (167), двух - Черновицкой (34), одном - Луганской (3) и трех районах Сумской области (7 населенных пунктов).

Доставка почтовых отправлений в населенные пункты будет осуществлена ориентировочно до среды, 8 февраля.

Напомним, 6 февраля по всей Украине ожидаются сильные снегопады. В связи с непогодой проезд по автомобильным дорогам в ряде областей осложнен. В то же время движение пассажирских поездов осуществляется согласно графику.