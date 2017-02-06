Министр финансов Украины объявил выговор Насирову

Глава ГФС поехал на инаугурацию президента США Дональда Трампа, не уведомив об этом министра финансов и премьер-министра

Министр финансов Украины Александр Данилюк инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности главы ГФС Романа Насирова. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает 112.ua.

Насирову объявили выговор "За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте"

"За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Второй выговор – это увольнение", – сказал Данилюк.

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Как сообщил Данилюк, Насиров отправился в США на инаугурацию президента Дональда Трампа, не уведомив об этом министра финансов и премьер-министра, что является грубым нарушением. Что касается денег, которые потратил на это глава ГФС, то для выяснения этого вопроса Данилюк намерен обратиться в НАПК и НАБУ.