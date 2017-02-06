Сутки в АТО: боевики 11 часов обстреливали Авдеевку

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 6 украинских военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Вчера боевая обстановка в Авдеевке развивалась так же, как и в субботу. Всего боевые действия с перерывами продолжались около 11 часов, причем основное обострение началось во второй половине дня и продолжалось до позднего вечера. В атаку вчера боевики не переходили.

Во время каждого обстрела со стороны Ясиноватой и Яковлевки противник применял тяжелое вооружение. В городе повреждены 12 домов.

По-прежнему крайне неспокойная обстановка на флангах Авдеевки – в районе Каменки и позиции "Шахта Бутовка". Аналогичная обстановка – на Светлодарской дуге, под Горловкой и в Донецком аэропорту. Несмотря на некоторую деэскалацию по сравнению с серединой прошлой недели, оккупанты не оставляют агрессивных намерений. Массово применяется тяжелое вооружение, сосредоточенное на передовой и в прифронтовой полосе. Украинские войска активно ведут ответный огонь.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 26 вражеских обстрелов, в том числе 17 – из тяжелого вооружения.

На луганском направлении география боевых действий несколько расширилась. Противник обстреливал наши позиции в Желтом, Крымском и на участке фронта Екатериновка – Троицкое. В Новоайдарском и Попаснянском районе враг применял минометы. Также дважды по украинским войскам открывали огонь БМП и снайперы оккупантов. В Станично-Луганском районе вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения.

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На мариупольское направлении по-прежнему количество вражеских обстрелов превышает аналогичные показатели на других двух направлениях. Боевые действия ведутся по всему фронту, противник применяет тяжелое вооружение и днем, и ночью. При этом НВФ выпустили более 180 мин, 55 артиллерийских и 30 танковых снарядов.

Статистика свидетельствует, что вражеские обстрелы начинаются сразу же после полуночи, затем прекращаются ближе к рассвету. Утром боевики также нарушают режим тишины. А уже во второй половине дня боевые действия разворачиваются в полную силу, достигая апогея после вечерних сумерек. Самая сложная обстановка остается в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь – Широкино.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 53 вражеских обстрела, в том числе 19 – из тяжелого вооружения.