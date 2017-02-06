Ельченко: Россия не ожидала такой твердой позиции США в Совбезе ООН

Постпред США Никки Хейли полностью в курсе событий по ситуации в Донбассе и все знает о Крыме

Российская сторона в Совете безопасности ООН была по меньшей мере потрясена твердой позицией постоянного представителя США по ситуации в Донбассе на фоне заявлений новой администрации о возможности улучшения отношений с Россией. Об этом рассказал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью Укринформу.

"Я видел выражение лица господина Чуркина в тот момент. Мне кажется, что для него это было некоторой неожиданностью. Он не ожидал такого резкого заявления со стороны нового постпреда США. Однозначно", - отметил представитель Украины.

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Ельченко рассказал, что новый американский постоянный представитель в ООН Никки Хейли лично основательно изучила ситуацию в Донбассе и Крыму, в том числе - в общении с украинскими коллегами.

"По моему мнению, постоянный представитель США полностью в курсе событий относительно ситуации в Донбассе и все знает о Крыме. Озвученная ею позиция подтверждает, что новая администрация США в полной мере ознакомлена с ситуацией в Украине и продолжает занимать сильную позицию в этом вопросе", - подчеркнул глава украинской Миссии.

Он также сообщил, что встречался с Никки Хейли до заседания Совета Безопасности по Украине и провел для нее подробный брифинг по ситуации в Донбассе.

Ельченко подтвердил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН и сохранение международного давления на РФ.

"Я абсолютно в этом уверен", - подчеркнул дипломат.

На заседании Совета безопасности ООН 3 февраля новый постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока оккупированный Крым не будет возвращен Украине. Она также призвала Россию и "объединенные российско-сепаратистские силы" в оккупированном Донбассе выполнять минские соглашения.