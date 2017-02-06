Львовской и Ивано-Франковской областям грозит наводнение, – ГСЧС

В западной части Украины в ближайшие два дня будет сохраняться высокий уровень воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

6-7 февраля в нижнем течении Боржавы сохранится высокий уровень воды с незначительными колебаниями. Также сохранится значительный слой воды на пойме с подтоплениями сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодороги Виноградово-Шаланки (Виноградовский, Иршавский районы Закарпатской области).

Кроме того, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) сохранится опасность образования новых и усиление существующих заторов льда с резким повышением уровней воды, местами до опасных отметок (Турковский, Дрогобычский районы Львовской области).