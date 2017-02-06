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Ситуация в Донбассе

Сотни российских военных заплатили жизнью за микропобеды Москвы, - Марчук

Сотни российских военных заплатили жизнью за микропобеды Москвы, - Марчук
Евгений Марчук / Фото:ukraine-nato.gov.ua

Эскалация конфликта на востоке Украины совпала во времени с важными зарубежными визитами Петра Порошенко

06.02.17 166
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Экс-премьер-министр, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук в интервью ЛІГА.net рассказал о причинах ухудшения ситуации на границе с ОРДЛО.

"Мое субъективное мнение - эскалация конфликта с тяжелыми потерями с обеих сторон совпала по времени на важные зарубежные визиты президента Украины Петра Порошенко - в Финляндию, и, особенно, в Германию. С точки зрения политико-стратегической это была демонстрация уверенности со стороны Путина, и еще один толчок для демонтажа проукраинской коалиции в Европе, а, по сути, нормандской четверки", - сказал Марчук. 

По его словам, это связано еще и с тем, что "России относительно удался сирийский гамбит - они повернули ситуацию в свою пользу практически без США".


"Плюс инициированная Россией встреча в Астане лидеров заинтересованных сторон по урегулированию кризиса в Сирии. Результат не важен. Важен факт российской инициативы. Официальный визит Путина в Японию прорвал изоляцию России от стран Большой семерки. То есть, в России есть небольшой внешнеполитический оптимизм, основанный на серии микропобед. Правда, цена этих побед - жизни сотен российских военных, но цена для России - не самое главное", - подчеркнул Марчук.

Он сказал, что в России сейчас есть большие небезосновательные надежды на улучшение отношений с США при новом президенте Дональде Трампе. 

Марчук отметил, что в день обострения, 29 января, представитель Украины в СЦКК вышел на представителя РФ, предложил ему встретиться обсудить ситуацию.

"Российский офицер не проявил никакого интереса и от встречи уклонился. С нашей стороны была попытка выйти на совместные действия, чтобы остановить эскалацию. Раз этого не произошло, и генерал российских вооруженных сил в составе СЦКК уклонился от сотрудничества, мы расшифровываем это так, что РФ не только не была заинтересована в подавлении эскалации, но и инициировала этот конфликт", - сказал Марчук.  

Напомним, известный журналист Аркадий Бабченко заявил Фокусу, что Россия готова сливать Донбасс, но за Крым будет драться до последнего.

 

 

 

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